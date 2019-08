Sorpresa questa mattina per i tifosi del Crotone. Mentre in tanti erano in fila davanti al ticket point per sottoscrivere l'abbonamento alla prossima stagione di Serie B, tra lo stupore generale, si sono presentati Nwankwo Simy e Vladimir Golemic con vassoi e termos. I due calciatori hanno cominciato a distribuire caffè e cornetti ai tifosi in attesa del loro abbonamento e si sono anche fermati per le foto con bambini e adulti. Una sorpresa molto gradita dai tifosi crotonesi che ha acceso ancora di più l'entusiasmo per la squadra di Giovanni Stroppa che inizierà la stagione domenica prossima con la prima partita di Coppa Italia, in casa contro l'Arezzo. In caso di passaggio del turno ad aspettare i rossoblu ci sarebbe la Sampdoria. Intanto la fase di prelazione per gli abbonamenti ha già superato quota 2000.