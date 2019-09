SPEZIA-CROTONE 1-2

24' rig. e 29' Simy (C), 44' F. Ricci (S)

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali (58' Ferrer), Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora (51' Maggiore); F. Ricci, Galabinov, Gyasi (71' Burgzorg). All. Italiano

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo (76' Marrone), Golemic, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (61' Mustacchio); Messias (66' Vido), Simy. All. Stroppa

Ammoniti: Barberis (C), Molina (C), Zanellato (C)

Colpo del Crotone al Picco, successo targato Simy che vale il 2-1 e il sorpasso allo Spezia in classifica. Reduce dallo 0-0 contro il Cosenza, Stroppa conquista i tre punti nel duello con Italiano che al debutto aveva regolato 3-0 il Cittadella. Iniziano meglio i liguri sull’asse dei gemelli Ricci: Federico apre per Matteo, botta respinta da Cordaz. Il Crotone prende le misure e, dopo i brividi procurati da Messias, mette le freccia al 23’: Terzi abbatte Zanellato in area, rigore trasformato a suo modo da Simy che sblocca il match. Cinque minuti più tardi si ripete l’altissimo centravanti nigeriano, autore del colpo da biliardo che batte Krapikas per la seconda volta. Lo Spezia incassa l’uno-due, accusa il colpo ma si rialza prima dell’intervallo: splendido il sinistro all’incrocio di Federico Ricci, rete che riapre la sfida al 44’. Risultato che non cambia nella ripresa nonostante la girandola dei cambi: traversa di Benali che sfiora il tris al 76’, Federico Ricci va vicino alla doppietta negata da Cordaz mentre Galabinov spreca nel finale.

BENEVENTO-CITTADELLA 4-1

29' aut. Ghiringhelli (C), 52' Maggio (B), 58' Insigne (B), 80' Diaw (C), 84' Coda (B)



BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Del Pinto (24' Improta), Viola, Tello, Insigne (79' Kragl); Coda, Sau (67' Armenteros). All. Inzaghi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli; Proia (62' De Marchi), Iori, Branca; Panico (63' D'Urso); Diaw, Vrioni (46' Luppi). All. Venturato

Ammoniti: Diaw (C), Volta (B)

Prima vittoria in Serie B per il Benevento guidato da Pippo Inzaghi. Reduci dallo 0-0 di Pisa, i giallorossi calano il poker sul Cittadella già abbattuto 3-0 a domicilio dallo Spezia. Padroni di casa che spingono sull’acceleratore in avvio (Paleari vola su Viola) ma rischiano qualcosa al quarto d’ora, quando prima Branca e poi Diaw impegnano Montipò decisivo all’esordio in campionato. Padroni di casa che perdono Del Pinto per infortunio ma passano al 29’: Sau supera Paleari ma il pallone, lento e gestibile, viene calciato nella propria porta da Ghiringhelli che sbaglia goffamente il disimpegno. C’è spazio anche per Insigne prima della pausa, tiro respinto dall’attento Paleari. Nella ripresa dilaga il Benevento a segno due volte in cinque minuti sul blackout dei veneti: Maggio risolve una mischia in area, Insigne punisce invece la difesa avversaria su invito di Sau. Sfiorato il quarto gol ma incassato quello di Diaw all’81’, la squadra di Inzaghi la chiude definitivamente con la prodezza di Coda che esalta il Vigorito e accende la stagione del Benevento.