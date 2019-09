La Salernitana di Gian Piero Ventura soffre nel primo tempo sul campo del Cosenza e trova la vittoria grazie alla rete di Marco Firenze a inizio ripresa. Padroni di casa vicini al pareggio a un quarto d'ora dalla fine, quando Bruccini prima e Carretta poi hanno colpito la traversa. La formazione campana vince 1-0 e vola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due partite di campionato (3-1 all'esordio col Pescara).

COSENZA-SALERNITANA 0-1

47' Firenze

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda (79' Kone), Monaco, Legittimo (46' Bittante); Corsi (66' Moreo), Capela, Bruccini, Kanoute, Baez; Pierini, Carretta. All. Braglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli (86' Kalombo), Aka Akpro (69' Akpa Akpro), Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Jallow. All. Ventura

Ammoniti: Legittimo (C), Cicerelli (S), Jallow (S), Firenze (S), Monaco (C), Micai (S)

Colpo esterno anche dell'Entella di Roberto Boscaglia. Al 23' la formazione ligure passa in vantaggio: Coppolaro serve Mancosu che dalla destra mette in mezzo il pallone, Schenetti insacca. La formazione di casa non riesce a trovare la rete nei restanti settanta minuti e cade in casa per la prima volta in questo campionato. L'Entella vola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due gare.

CREMONESE-ENTELLA 0-1

23' Schenetti

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo (86' Zortea), Dos Santos, Ravanelli; Mogos, Arini (63' Piccolo), Deli, Castagnetti, Renzetti; Palombi (46' Soddimo), Ciofani. All. Rastelli

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti (85' Sernicola); Morra (67' Crimi), Mancosu (87' De Luca). All. Boscaglia

Ammoniti: Arini (C), Contini (E), Nizzetto (E)

Colpo esterno del Perugia di Massimo Oddo: la formazione umbra sbanca Livorno. Gol-partita realizzato da Iemmello al 66': Gonnelli manca l'intervento, l'attaccante ne approfitta, si inserisce e supera Zima con un tiro sotto la traversa. Al 72' Mazzeo sbaglia il rigore del pari. Qualche minuto dopo espulso Kouan per doppia ammonizione. Il forcing finale del Livorno non porta al gol. Il Perugia vince ed è primo in classifica insieme a Salernitana ed Entella.

LIVORNO-PERUGIA 0-1

66' Iemmello

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Bogdan (59' Gonnelli), Boban, Di Gennaro; Gasbarro (78' Stoian), Morganella, Agazzi, Luci, Marsura; Mazzeo; Murilo (62' Porcino), Raicevic. All. Breda

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir (65' Kouan); Fernandes (77' Sgarbi); Iemmello, Capone (54' Melchiorri). All. Oddo

Ammoniti: Bogdan (L), Kouan (P), Melchiorri (P), Angella (P)

Espulsi: Kouan (P) per doppia ammonizione

Successo anche per il Venezia che aveva perso alla prima giornata come il Trapani. I lagunari hanno fatto la partita in casa dei siciliani: al 26' uscita incerta di Dini, Fornasier respinge la conclusione di Aramu, Bocalon conclude dall'altezza del dischetto e trova il gol del vantaggio. Il Trapani non riesce a trovare la rete del pareggio e perde in casa. Il Venezia muove la classifica e si lascia alle spalle i siciliani ancora fermi a zero punti dopo due giornate.



TRAPANI-VENEZIA 0-1

24 Bocalon

TRAPANI (4-3-3): Dini; Luperini, Pagliarulo, Fornasier, Cauz; Aloi, Scaglia (74' Golfo), Colpani (46' Nzola); Ferretti (61' Tulli), Pettinari, Jakimovski. All. Baldini

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Zuculini (56' Lollo), Fiordilino; Aramu; Bocalon (86' Casale), Capello (66' Montalto). All. Dionisi

Ammoniti: Cremonesi (V), Aloi (T), Luperini (T)