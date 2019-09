COSENZA-PESCARA 1-2

30' rig. di Tumminello (P), 70' Sciaudone (C), 88' Galano (P)

Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi, Monaco, Capela, Lazaar (46' Legittimo); Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta (46' Kone), Pierini, Baez (77' Riviere). All. Occhiuzzi (Braglia squalificato)

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Vitturini, Campagnaro (45' Drudi), Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (75' Kastanos), Machin; Galano, Tumminello (41' Maniero), Di Grazia. All. Zauri

Ammoniti: Masciangelo (P), Kone (C), Palmiero (P)

Il Pescara cercava i primi punti in trasferta e li ha conquistati contro il Cosenza. I padroni di casa partono forte: Lazaar al cross da sinistra, Bruccini aggancia il pallone in area, ma non riesce a trovare la porta. Al 29' l'episodio che cambia la partita: calcio di rigore per il Pescara, considerato irregolare un intervento di Sciaudone su Di Grazia: Tumminello batte Perina dal dischetto. Al 35' Lazaar crossa da sinistra, Bruccini non trova il pallone. Al 38' Tumminello è costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro. Nella ripresa il Cosenza prova a rientrare in partita: al 62' Kanoute dribbla un paio di uomini e tira da fuori area, conclusione deviata, Fiorillo para senza problemi. Al 70' Sciaudone tira dalla distanza e trova il pareggio. Nel finale gli ospiti ritornano in vantaggio: all'88' Kastanos recupera il pallone in mezzo al campo e serve Galano che segna il 2-1. Il Pescara vola a 6 punti come Pordenone, Ascoli e Salernitana che ha una partita in meno. Seconda sconfitta in tre giornate per i rossoblù.

CROTONE-EMPOLI 0-0

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (66' Mustacchio); Messias (46' Vido), Simy (77' Maxi Lopez). All. Stroppa

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Antonelli (55' Balkovec); Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi (59' Frattesi); Moreo (75' Mancuso), La Gumina. All. Bucchi

Ammoniti: Dezi (E), Molina (C)

A Crotone ed Empoli serviva un successo per sbloccare la classifica, ma così non è stato. Padroni di casa pericolosi subito con Benali al 5': il giocatore entra in area di rigore, ma Brignoli esce e ferma tutto. Al 20' il Crotone ha una buona occasione con Barberis su calcio di punizione, la sua conclusione esce di poco. Al 29' i padroni di casa attaccano con Messias: il brasiliano prende il pallone al limite dell'area e rientra sul sinistro, pallone respinto dalla difesa. Il primo tempo si conclude senza gol. Nella ripresa l'Empoli attacca e al 60' va vicino alla rete con Moreo: l'attaccante riceve il pallone in area e calcia, Gigliotti salva tutto. Al 77' Simy lascia il campo e al suo posto entra Maxi Lopez all'esordio con la maglia del Crotone. All'80' l'argentino sfiora il gol dell'1-0: conclusione dal limite dell'area, Brignoli respinge. La sfida tra Crotone ed Empoli finisce 0-0: ora le squadre hanno 5 punti in classifica.