In un video divertente che simula una chat tra varie società del mondo, il Livorno elimina dalla conversazione tutte le squadre che hanno il nerazzurro come colore sociale: "Scusate, ma è la settimana del derby. ll nerazzurro non esiste", la "provocazione" degli amaranto prima del derby di sabato

Un modo divertente per promuovere una delle partite più sentite della stagione. Nella settimana che porta al derby di Serie B tra Livorno e Pisa (sabato alle 18:00), la società amaranto ha lanciato su Twitter un video per "provocare" i rivali di sempre: il post mostra una conversazione fittizia su una chat WhatsApp in cui sono presenti varie squadre del mondo. Il Livorno scrive: "Sapete l’ultima? Abbiamo scoperto che il nerazzurro non esiste". Alle risposte perplesse di varie squadre come l’Inter, che rivendica la sua esistenza ricordando il Triplete, il Livorno replica: "Questa è la settimana del derby e dobbiamo seguire le regole". Così cancella dalla chat chi ha il nerazzurro come colore sociale (Inter, Club Brugge, Gremio, Atalanta, Monteral Impact) suscitando i commenti divertiti delle società rivali a quelle eliminate, come il Milan che se la ride di gusto.