Pisa-Crotone 1-1 e Chievo-Ascoli 2-0, i risultati dell'8^ giornata di Serie B

Due le gare dell'ottava giornata di Serie B in programma alle 15. All'Arena Garibaldi in scena un match al cardiopalma: De Vitis porta avanti il Pisa nel primo tempo, i calabresi pareggiano nel secondo con Golemic e vanno vicini alla vittoria anche in 10 (espulso Gigliotti per una gomitata a 10' dalla fine). Al Bentegodi il Chievo centra la prima vittoria in casa del campionato contro l'Ascoli: la sblocca Meggiorini, chiude Vignato. Ospiti in inferiorità nella ripresa per l'espulsione di Petrucci