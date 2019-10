Risultati Serie B, le formazioni ufficiali delle partite della 9^ giornata

PORDENONE-CITTADELLA

Il Cittadella ha sempre perso nelle tre occasioni in cui è andato in trasferta in Friuli-Venezia Giulia in Serie B. Ha giocato sempre con la Triestina.

Il Pordenone conta 10 punti nelle prime quattro gare interne di campionato: l’ultima squadra neopromossa ad aver conquistato lo stesso bottino in casa a questo punto della stagione è stata il Benevento, nel 2016/17 (i campani furono poi promossi in A in quella stagione).