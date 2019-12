Spezia-Cremonese rinviata. Allerta meteo sulla Liguria

Spezia-Cremonese, partita valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie B in programma venerdì alle 21 allo stadio Picco, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani. Su tutta la Liguria è stata decretata allerta rossa. La decisione è stata presa dal Prefetto, Antonio Lucio Garufi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi alla presenza dei rappresentanti di Provincia, Comune, forze dell'ordine e Spezia Calcio.