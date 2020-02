Il presidente del Livorno, a capo del club da 21 anni, ora è ad un passo dalla cessione. Già firmato un contratto preliminare con Majd Yousif, imprenditore a capo delle automobili Share'n go. La firma definitiva è prevista entro una settimana

Il presente del Livorno è più ombre che luci. Decisamente, perché la classifica dice ultimo posto a quota 13 punti e la zona salvezza appare lontana. Solo tre vittorie in 22 partite, l'ultimo successo 2 novembre 2019 (2-1 alla Juve Stabia). Il futuro, però, può essere più luminoso. O comunque adesso sembra proprio arrivato il momento del cambiamento. Dopo 21 anni di presidenza, infatti, Aldo Spinelli lascerà la guida del club. L'attuale presidente, che solo un mese fa ha compiuto 80 anni, ha deciso di cedere la società. Nelle ultime ore è stato firmato un contratto preliminare che poi porterà alla chiusura definitiva dell'operazione nei prossimi giorni. Entro una settimana il Livorno passerà nelle mani di Majd Yousif, imprenditore a capo delle automobili “Share’n go”, vetture elettriche a noleggio da tempo diffuse anche nelle metropoli italiane. Il nuovo proprietario acquisirà il 100% delle azioni, dal momento che ha deciso di portare avanti i suoi affari in Toscana senza però dimenticarsi della passione per il calcio. Accordo totale dunque fra le parti, con un contratto preliminare già firmato. L'era Spinelli sembra davvero finita.

La conferma del Sindaco

A confermare l'affare è stato lo stesso Sindaco di Livorno Luca Salvetti, che si è espresso tramite un comunicato del Comune: "Questa mattina sono stato presente all’incontro tra Aldo Spinelli e il Dr Majd Yousif presidente e CEO della Sharengo free mobility concernente la cessione del pacchetto azionario dell’A.S. Livorno calcio. Negli uffici del Gruppo Spinelli a Genova è stato raggiunto l’accordo per il passaggio del 100% delle azioni secondo le condizioni che nelle scorse settimane mi erano state indicate dalla proprietà del sodalizio amaranto. Il Dr. Majd Yousif ha confermato la sua volontà di acquisto concordando tutte le clausole richieste dalla famiglia Spinelli. La parola adesso passa alle procedure legali che nelle prossime ore porteranno alla formalizzazione dell’intesa. E’ con grande soddisfazione che ho assistito alla conclusione dell’accordo che salvaguardia prima di ogni altra cosa il futuro del titolo sportivo di una squadra che è patrimonio della città di Livorno”.