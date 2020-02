Risultati Serie B, i risultati delle partite della 25^ giornata

Non si ferma il Benevento, che continua il proprio dominio verso la Serie A. La squadra di Inzaghi, che ha perso solo una volta in campionato fin qui e che vola a quota 60 punti in classifica, ne fa quattro sul campo della Virtus Entella, la quale in casa era andata ko solo in una occasione (0-2 con il Venezia lo scorso 24 settembre). Bastano appena 25' per chiudere i conti, con Sau a sbloccare la gara al 9'. Cinque minuti dopo raddoppia Insigne, con Viola che cala il tris. Nella ripresa poker servito da Coda. Si ferma lo Spezia, frenato sull'1-1 dal Trapani. La squadra di Italiano, reduce da quattro vittorie consecutive, va sotto a causa del gol di Pettinari, poi rimontato da Gyasi a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo. Risponde presente il Cittadella, che strapazza la Juve Stabia. Scatenato Iori che, dopo aver deciso la trasferta di Pescara nell'ultimo turno, ne fa due (uno per tempo). Nel mezzo la rete di Proia, alla quarta gioia personale in campionato. Rinviata a causa dell'allarme Coronavirus Ascoli-Cremonese.

Trapani-Spezia 1-1

35' Pettinari (T); 44' Gyasi (S)

Trapani 3-5-3: Carnesecchi; Pagliarulo, Scognamillo, Pirrello; Kupisz, Colpani (72' Coulibaly), Taugourdeau ,Luperini, Grillo; Piszczek (59' Evacuo), Pettinari (88' Fornasier).

Spezia 4-3-3: Scuffet; Ferrer, Capradossi, Erlic, Marchizza; Maggiore (76' Bartolomei), Ricci, Acampora (46' Mora); Gyasi, Nzola, Bidaoui (54' Ricci).

Ammoniti: Capradossi, Pettinari, Pirrello, Scognamillo

Espulsioni: Pirrello

Cittadella-Juve Stabia 3-0

16' (R), 70' Iori, 47' Proia

Cittadella (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori (78' Gargiulo), Branca; D'Urso, Rosafio (66' Stanco); Diaw (86' Panico).

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Calò, Addae (65' Di Mariano), Mallamo; Canotto, Forte, Bifulco (54' Rossi).

Ammoniti: Iori, Calò, Forte, D'Urso, Rosafio, Ghiringhelli

Virtus Entella-Benevento 0-4

9' Sau, 14' Insigne, 25' Viola, 85' Coda

Entella (4-3-1-2): Contini; De Col, Coppolaro, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci (57' Chajia), Settembrini (42' De Luca); Schenetti; G. De Luca, Dezi (74' Toscano).

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj (82' Del Pinto), Schiattarella, Viola; Sau (70' Improta), Insigne; Moncini (74' Coda).

Ammoniti: Pellizzer

Ascoli-Cremonese: rinviata

Pisa-Vicenza, ore 18