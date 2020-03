Serie B, i risultati della 28^ giornata: il Crotone vince e vola al 2° posto. Frosinone ko

I calabresi vincono la terza partita di fila e sorpassano il Frosinone al 2° posto. La squadra di Nesta finisce ko contro la Cremonese e vede avvicinarsi in classifica anche il Pordenone, protagonista del 2-0 in casa del Cittadella. Torna al successo il Perugia, mentre l'Empoli non va oltre l'1-1 con il Trapani