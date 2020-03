Chievo-Cosenza 2-0, le reti di Djordjevic e Meggiorini valgono la zona playoff

Chievo-Cosenza 2-0

32' Djordjevic, 90+1’ Meggiorini

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Esposito, Obi (dal 77' Di Noia), Segre (dal 93’ Karamoko); Vignato, Giaccherini; Djordjevic (dal 73' Meggiorini). All. Aglietti.

Cosenza (3-5-2): Perina; Schiavi (dal 57' Capela), Idda, Legittimo; Casasola (dall’82’ Pierini), Broh, Sciaudone, Carretta, Lazaar; Riviere (dal 46' Baez), Machach. All. Pillon.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Ammoniti: Riviere, Vignato, Semper, Cesar, Capela.

Il Chievo si assesta in zona playoff, il Cosenza resta pericolosamente in zona retrocessione al penultimo posto: è questo il verdetto del Bentegodi, che nel posticipo di Serie B del lunedì sera ha visto i veneti avere la meglio dei rossoblù. La gara si sblocca al 32’ il gol di Filip Djordjevic: un rimpallo favorisce Segre al limite dell'area, il pallone arriva all'attaccante che calcia a giro e batte Perina per la rete del vantaggio. Nel finale, i calabresi non trovano la via del pareggio e su una disattenzione difensiva il Chievo raddoppia: retropassaggio calibrato male di Legittimo, sul quale si avventa Meggiorini che anticipa il portiere, lo salta e segna il gol del definitivo 2-0.