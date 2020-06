L'Assemblea di Lega B tenutasi in videoconferenza ha stilato le date del calendario per la ripartenza del campionato: la ripresa è fissata al 17 giugno con Ascoli-Cremonese, recupero della 6^ giornata di ritorno. Inizio dei playoff programmato per il 4 agosto, playout 7 e 14 dello stesso mese

Si è tenuta in videoconferenza l'Assemblea di Lega B che ha definito la data della ripartenza dopo lo stop forzato per via della pandemia coronavirus. Il campionato riprenderà nel weekend del 21 giugno con la 29^ giornata, ma prima si disputerà il recupero della 25^ giornata tra Ascoli e Cremonese, match fissato per il 17 giugno.

Saranno tre i turni infrasettimanali: il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. L'ultima giornata di campionato si svolgerà il primo agosto, mentre l'inizio dei playoff è stato fissato per il 4 di agosto, con finale di ritorno il 20. I playout si svolgeranno il 7 e il 14 agosto. Orari e date dei match delle ultime dieci giornate di campionato verranno comunicate nel calendario che verrà stilato nei prossimi giorni.

L'Assemblea di Lega B ha dato il via libera alle cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti nel corso della gara.