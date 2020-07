Il club campano continua la ricerca di giocatori svincolati sul mercato per attrezzare la squadra per la Serie A dell’anno prossimo. Dopo Remy, si pensa all’argentino ex Verona, Roma e Torino. Al Benevento è stato proposto anche Obi Mikel

Giocatori d’esperienza e in cerca di rilancio, magari a scadenza di contratto. È questo il tipo di profilo su cui il Benevento vuole puntare per garantirsi la riconferma in Serie A la prossima stagione. Così, infatti, è arrivato Loic Remy, prossimo alla firma dopo aver svolto le visite mediche. Ma non è l’unico nome a cui sta lavorando la dirigenza del club campano, che sta pensando a Juan Manuel Iturbe per cui è stato fatto un sondaggio. Argentino classe 1993, con un passato in Italia tra Roma, Verona e Torino, è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Pachuca, in Messico.