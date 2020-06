Tornare in Serie A, ma stavolta per restarci: è questo l’obiettivo del Benevento. Mentre la formazione allenata da Pippo Inzaghi ha conquistato la promozione sul campo, la dirigenza del club si è subito attivata con grandi colpi. È sbarcato a Roma nelle scorse ore Loic Remy, attaccante del Lille (7 reti in 20 partite in questa stagione) con un passato al Chelsea, che arriva a parametro zero. Sosterrà martedì le visite mediche e se non ci saranno imprevisti firmerà un contratto triennale. Ma non è l’unico acquisto di livello. Potrebbe tornare in Serie A anche Kamil Glik, dopo i quattro anni trascorsi col Monaco. L’intesa col giocatore è stata già raggiunta, si lavora con i francesi per trovare un accordo per il trasferimento.