Crotone, tris da Serie A. Ok Pordenone e Frosinone

Inevitabile un calo di concentrazione dopo l’aritmetica promozione in serie A. Motivazioni notevolmente differenti tra Crotone e Benevento, con i primi, che hanno dimostrato di voler fortemente il salto di categoria giocando una partita attenta, a tratti travolgente, con protagonista assoluto della serata Simy. Una tripletta dal sapore di serie A (3-0 finale) che tiene a debita distanza il Cittadella (battuto nell’anticipo del tardo pomeriggio dal Pisa 2-0) ma anche il Pordenone che nella non semplice trasferta di Perugia ha trovato tre punti pesantissimi che lasciano ancora intatte le possibilità di giocarsi la promozione nelle prossime giornate. Il 2-1 dei friulani è stato frutto delle reti di Mazzocco e Ciurria, per il Perugia una sconfitta che allontana le chance di partecipazione ai playout. Frosinone e Spezia si giocavano un importante spareggio per candidarsi al ruolo di guastafeste del Crotone. La formazione di Nesta è riuscita a spuntarla con un 2-1 che rilancia le possibilità dei ciociari ora in ballo anche per la promozione diretta, pronti ad approfittare di ogni passo falso del Crotone. Spezia sorpassato e ora sesto in classifica. Mastica amaro l’Entella che ha visto sfumare un successo sul Chievo che l’avrebbe portata più vicina alla zona playoff. Cosa che, invece, è riuscita all’Empoli grazie a una vittoria netta a Venezia per 2-0 arrivata grazie alla doppietta del solito Mancuso. Nel derby campano, la Juve Stabia non approfitta dell’uomo in meno della Salernitana per quasi tutto il match (espulso al 5’ Aya), e perde clamorosamente nonostante la superiorità numerica 2-1. Una sconfitta dura da digerire soprattutto in virtù dei successi di Cremonese (1-0 al Pescara) e Ascoli (1-0 a Cosenza), che lasciano le ‘Vespe’ in posizione tutt’altro che tranquilla di classifica. Salernitana che sale al settimo posto. Nella sfida tra ultime della classifica, il Trapani rimonta nel finale il Livorno e in 3’ vince 2-1 grazie ai gol di Pettinari e Dal Monte che regalano ai siciliani ancora speranze di salvezza.