Il Crotone vede la A: 3-1 al 'Citta'. Livorno in C

La 33^ giornata di Serie B registra il tris al Cittadella del Crotone, seconda forza del campionato a +3 sul Pordenone che piega il Pisa. Speranze promozione anche per lo Spezia (4-1 al Cosenza), male il Frosinone. Si rilancia l'Empoli in zona playoff mentre il Chievo rallenta con il Trapani. Termina in parità Pescara-Perugia, in coda il Livorno è aritmeticamente retrocesso

Se il primo verdetto ha premiato il Benevento dei record, questa Serie B ha ancora molto da dire nel rush finale di campionato. A 5 turni dal termine della regular season, la 33^ giornata ribadisce l’ottimo momento del Crotone che infila il 9° risultato utile consecutivo e batte 3-1 a domicilio il Cittadella. Successo fondamentale per la seconda forza del torneo, tre punti conquistati e +3 sul Pordenone che risponde a distanza piegando il Pisa. Chi resta in corsa a quota 53 punti è pure lo Spezia, travolgente contro un Cosenza in caduta libera: termina 5-1 per gli uomini di Italiano che sognano l’impresa. Male invece il Frosinone di Nesta, sconfitto 2-0 ad Empoli che si rilancia in chiave playoff a differenza del Chievo frenato in casa dal pericolante Trapani. Ad uscire provvisoriamente dagli spareggi promozione è la Salernitana che crolla sotto i colpi dell’Ascoli, 3-2 per i marchigiani e sospiro di sollievo grazie ad una vittoria che irrobustisce la classifica. Termina in parità tra Juve Stabia e Virtus Entella così come Pescara-Perugia tra le due deluse del torneo. Il Venezia strappa un punto al Benevento già promosso, il 2-1 della Cremonese a Livorno ufficializza la retrocessione aritmetica dei toscani.