Si è conclusa la stagione regolare di Serie B, ma mancano ancora alcuni verdetti prima di mettere la parola fine all'annata 2019-20. Chi sarà promosso in A dopo Benevento e Crotone? Chi retrocederà in C insieme a Livorno, Juve Stabia e Trapani? Saranno i playoff e i playout a dircelo. Ecco date e orari di tutte le partite: Spezia e Pordenone inizieranno la fase eliminatoria dalle semifinali

SERIE B, I RISULTATI DELL'ULTIMA GIORNATA