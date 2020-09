Chievo, tre giocatori positivi al Covid-19

A poche ore dal match in programma sabato 5 settembre all'Euganeo, tre giocatori del Chievo sono risultati positivi al Covid-19: i tesserati in questione sono tutti asintomatici e ora in isolamento CORONAVIRUS, TUTTE LE NEWS LIVE



Tre giocatori del Chievo sono risultati positivi al Covid-19. Una notizia arrivata a ridosso dell'amichevole in programma sabato 5 settembre alle 16:30 contro il Padova all'Euganeo: il match è stato subito annullato, con la squadra gialloblù che per motivi preucazionali e per tutela degli avversari non si è recata allo stadio. I tre tesserati sono già stati isolati e sono tutti asintomatici. Seguirà un nuovo giro di test per tutto il gruppo squadra del Chievo. Al posto dell'amichevole, rende noto il Padova attraverso un comunicato, i veneti svolgeranno invece una normale seduta di allenamento a porte chiuse, secondo il protocollo sanitario disposto dalla Federcalcio.