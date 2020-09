Empoli, colpo a Frosinone. Menez va subito a segno

La squadra di Dionisi comincia alla grande il suo campionato, con un 2-0 in casa del Frosinone. Avvio deludente, invece, per Lecce e Brescia: i salentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Pordenone, i lombardi pareggiano 1-1 contro l'Ascoli. Esordio con gol per Menez in Salernitana-Reggina, ma non basta a strappare i tre punti. Finisce senza gol, infine, Pescara-Chievo e Cosenza-Entella

Subito un po' di sorprese nel pomeriggio della 1^ giornata di Serie B. Dopo il pari nell'anticipo tra Monza e Spal, arrivano altri cinque pareggi. L'unica a strappare i tre punti in questo turno inaugurale è l'Empoli che, con una prestazione convincente, sbanca 2-0 lo Stirpe di Frosinone. Sblocca Moreo di testa, sfruttando una spizzata sugli sviluppi di un angolo, poi sempre per via aerea arriva nella ripresa il raddoppio di La Mantia. Finisce 1-1 invece tra Brescia e Ascoli, con gli ospiti avanti dopo 40 secondi grazie a Cavion, bravo a inserirsi sull'invito di Buchel e superare il portiere con un lob di testa. Dopo la mezz'ora Donnarumma ristabilisce la parità, ma nel secondo tempo la formazione di Delneri resta in 10 per il rosso diretto - fallo da ultimo uomo - a Papetti. Conquista un solo punto anche il Lecce, fermato sullo 0-0 dal Pordenone, nonostante le tante occasioni e il palo di Listowski. Bagna il suo esordio con un gol Menez, a segno nel finale di Salernitana-Reggina. Il francese trova la rete del vantaggio nel finale con una bella finta a rientrare e mancino sul primo palo, ma 60 secondi dopo Casasola rimedia - con un cross che si trasforma in tiro e beffa il portiere - per l'1-1 finale. Si chiudono senza gol, infine, anche Pescara-Chievo, con un super Fiorillo a salvare i suoi con una serie di interventi, e Cosenza-Entella, una gara avara di emozioni.

BRESCIA-ASCOLI 1-1

1' Cavion (A), 32' Donnarumma (B)



BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Papetti, Martella; Zmrhal (63' Van de Looi), Labojko (80' Ghezzi), Dessena; Spalek (63' Morosini); Ayè, Donnarumma (57' Mangraviti). All. Delneri

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Corbo, Avlonitis, Sarzi (81' Padoin; Saric, Buchel (67' Petrucci), Cavion (67' Eramo); Chiricò, Bajic (81' Vellios), Cangiano (60' Matos). All. Bertotto



Ammoniti: Mangraviti



Espulsi: Papetti al 56' per rosso diretto

COSENZA-ENTELLA 0-0

COSENZA (3-4-1-2): Saracco; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Bruccini (82' Kone), Bittante; Baez; Carretta (82' Sacko), Litteri (57' Gliozzi). All. Occhiuzzi

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Costa; Settembrini, Paolucci, Brescianini (81' Cardoselli); Crimi; De Luca, Brunori (70' Morra). All. Tedino



Ammoniti: Bruccini (C), Paolucci (E), Litteri (C), De Luca (E), Brescianini (E)

FROSINONE-EMPOLI 0-2

5' Moreo, 57' La Mantia



FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Ardemagni (61' Dionisi), Ciano. All. Nesta

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (77' Bajrami), Stulac, Bandinelli; Moreo (85' Piscopo); Mancuso, La Mantia (77' Damiani). All. Dionisi



Ammoniti: Nikolaou (E), Kastanos (F)

LECCE-PORDENONE 0-0

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer, Petriccione, Listkowski, Coda (72' Dubickas), Mancosu (85' Adjapong). All. Corini

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Barison, Camporese, Falasco; Magnino. Calò, Rossetti; Mallamo (76' Gavazzi); Diaw (70' Butic), Ciurria. All. Tesser



Ammoniti: Zuta (L), Falasco (P), Petriccione (L), Calderoni (L)

PESCARA-CHIEVO 0-0

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo, Bellanova (84' Ventola), Drudi, Scognamiglio, Masciangelo (39' Jaroszynski); Omeonga, Valdifiori (84' Memushaj), Busellato; Galano (84' Capone), Bocic (60' Di Grazia); Ceter. All. Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Obi, Palmiero (89' Pavlev), Bertagnoli; Garritano (81' Morsay); Djordjevic, Fabbro (74' De Luca). All. Aglietti



Ammoniti: Palmiero

SALERNITANA-REGGINA 1-1

83' Menez (R), 84' Casasola (S)



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio (73' Migliorini); Tutino, Djuric (86' Gondo). All. Castori

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Crisetig, Bianchi, Liotti; Bellomo (68' Mastour); Menez, Denis (57' Faty). All. Toscano



Ammoniti: Tutino (S), Loiacono (R), Veseli (S), Rossi (R), Schiavone (S)