De Rossi, sorpresa al suo "erede" Marcucci. VIDEO

"Per me è un onore che tu indosserai ancora il 16: fallo diventare il tuo numero". Andrea Marcucci - classe 1999 - è cresciuto con la maglia della Roma: ha vinto due scudetti con Giovanissimi e Allievi, quindi una Supercoppa e la Coppa Italia con la Primavera di Alberto De Rossi, di cui è stato capitano. Nel 2018 - ai tempi di Eusebio Di Francesco - anche due panchine in prima squadra, contro Benevento e Genoa, e la partecipazione con Nicolò Zaniolo all'Europeo Under-19 in Finlandia ("chiuso" dal titolare Sandro Tonali); poi, nel gennaio dell'anno scorso la cessione al Foggia, a titolo definitivo (con percentuale sulla rivendita del cartellino) dopo 11 anni a Trigoria e un modello di riferimento assoluto: Daniele De Rossi. Nella stagione 2019-20 l'esperienza con l'Imolese in Lega Pro e ora la Reggina, in Serie B, con la "benedizione" del suo idolo, che gli ha voluto riservare una bellissima sorpresa nel suo primo giorno a Reggio Calabria: un videomessaggio di incoraggiamento per la sua sua nuova avventura, condiviso sui social dal club amaranto e dal ragazzo, naturalmente. "Ne ho viste tante alle Roma - racconta De Rossi - e una la ricordo con particolare piacere. Eravamo in ritiro: la mattina scendiamo per la rifinitura e vediamo i ragazzini della Roma entrare in campo, con la numerazione dall'1 all'11. Ma il capitano, un piccoletto biondo, aveva il 16. Mi avvicino alla panchina, chiedo il perché a Muzzi (Roberto, tecnico delle giovanili giallorosse, ndr) che mi spiega com'era iniziata questa storia. Ho avuto il piacere di conoscerti di persona in prima squadra, e papà (appunto Alberto De Rossi, ndr) mi ha detto delle cose stupende su di te. Per me è un onore sapere che tu indosserai ancora il 16: fallo diventare il tuo numero. Faccio il tifo per te!".