L'Empoli batte 2-1 la Spal. Vince il Cittadella

Il big match della 4^ giornata va all'Empoli che, grazie a Bajrami e Mancuso, rimonta la Spal e resta in vetta insieme al Cittadella, protagonista del 2-0 sul Pordenone. Il gol di Frattesi non basta al Monza per strappare i tre punti: col Pisa finisce 1-1, stesso risultato di Vicenza-Salernitana. Vittoria interna del Chievo sul Brescia e dell'Ascoli sulla Reggiana, poker del Venezia ai danni del Pescara. Nessun gol infine tra Frosinone ed Entella e tra Reggina e Cosenza

17 gol nell'infrasettimanale di Serie B, valido per la 4^ giornata. Tre di questi arrivano dal Castellani, dove l'Empoli batte in rimonta la Spal nel big match e resta saldamente in testa alla classifica. È la squadra di Ferrara a passare in vantaggio con Esposito, ma nella ripresa ci pensano Bajrami e Mancuso a ribaltare tutto. A 10 punti insieme ai toscani c'è il Cittadella, protagonista di un convincente 2-0 sul Pordenone. Allo scadere del primo tempo sblocca il risultato Gargiulo, poi ci pensa Tavernelli a mettere al sicuro il successo in avvio di secondo tempo. Vittoria interna anche per il Chievo che, grazie alla rete di Garritano, supera di misura il Brescia, mentre la Salernitana viene fermata sull'1-1 dal Vicenza. Stesso punteggio per il Monza, avanti a Pisa al 46' con Frattesi. I ragazzi di Brocchi sentono il profumo della prima vittoria, ma Marconi pareggia nel finale. Secondo ko di fila per la Reggiana, battuto 2-1 da un ottimo Ascoli: bianconeri subito avanti con Sabiri (su rigore) e Bajic, la rete di Mazzocchi arriva troppo tardi. Il Venezia si scatena nella ripresa e travolge 4-0 il Pescara. Finiscono senza gol, infine sia Frosinone-Entella che il derby tra Reggina e Cosenza.