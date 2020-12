Nella 12^ giornata spicca il rotondo successo del Monza che ne fa 5 all'Entella con Boateng grande protagonista. Sale in testa l'Empoli, che batte la Cremonese e approfitta del pari della Salernitana fermata dal Lecce; in coda colpo del Cosenza

Cinque gol all’Entella e il Monza, trascinato da Boateng (doppietta nella prima mezz'ora che sblocca il risultato) trova la seconda vittoria consecutiva: in attesa che Balotelli sia a disposizione, il suo ex compagno nel Milan segna due gol di testa e poi esulta alla vecchia maniera, con la capriola volante che è il suo marchio di fabbrica: ora la squadra di Brocchi è ottava ma distante solo 5 punti dalla vetta, in una classifica molto corta che ora vede in testa l’Empoli, vittorioso sulla Cremonese grazie a un gol di Stulac nel recupero del primo tempo, e balzato davanti alla Salernitana fermata dal Lecce.

Nella parte alta della classifica vince anche il Frosinone (2-1 alla Reggiana), che sale approfittando delle frenate della Spal (0-0 con il Chievo) e del Lecce (1-1 in casa della Salernitana). Punti preziosi per il Cosenza, che vince ad Ascoli e si allontana dalla zona rossa della classifica. Non riesce lo scatto in avanti né al Brescia né al Pordenone: l'1-1 finale mantiene le due squadre appaiate a metà classifica.

Risultati

Reggina-Venezia 1-2 (giocata ieri)

11’ Lafferty (R), 76’ Aramu (V), 83’ Bocalon (V)

Reggiana-Frosinone 1-2

60’ Parzyszek (F), 71’ Mazzocchi (R), 75’ Rohden (F)

Cittadella-Vicenza 3-0

49’ D’Urso, 59’ Adorni, 79' Gargiulo

Pisa-Pescara 0-0

Spal-Chievo 0-0

Salernitana-Lecce 1-1

11’ Capezzi (S), 53’ rig. Mancosu (L)

Ascoli-Cosenza 0-3

45’+1’ Baez, 48’ Gliozzi, 79' Bittante

Monza-Entella 5-0

10’ e 29’ Boateng, 73’ Mota, 82' e 90' Sampirisi

Empoli-Cremonese 1-0

45’+3’ Stulac

Pordenone-Brescia 1-1

5’ Diaw (P), 53’ Spalek (B)