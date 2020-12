L'Ascoli sceglie Sottil: è lui il nuovo allenatore

Terzo allenatore in stagione per la società bianconera che ha affidato la conduzione tecnica della squadra ad Andrea Sottil: subentra a Delio Rossi (la sua avventura in panchina è durata meno di un mese) che a sua volta aveva sostituito Bertotto

L'Ascoli affida le sue speranze salvezza ad Andrea Sottil. All'indomani della sconfitta contro il Monza nel quattordicesimo turno di Serie B che è costata la panchina a Delio Rossi, la società bianconera ha ufficializzato il cambio di guida tecnica: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Andrea Sottil. Il neo allenatore giunge ad Ascoli con il vice Simone Baroncelli, il preparatore dei portieri Amedeo Petrazzuolo, il match analyst Salvatore Gentile e il preparatore atletico Ignazio Cristian Bella. Nazzareno Salvatori, già in forza all’Ascoli Calcio, proseguirà il suo ruolo di recupero infortunati. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Mister Sottil e il suo staff, con la fiducia che possano far bene e portare la gloriosa società bianconera dove merita", si legge nel comunicato. A Sottil, ex allenatore tra le altre di Livorno, Catania e Pescara, il compito di dare risultati ed entusiasmo all’Ascoli, attualmente penultimo in classifica con 6 punti.