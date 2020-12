Balo è pronto, convocato per Monza-Salernitana

SuperMario è stato convocato da Brocchi per il big match tra Monza e Salernitana. Balotelli si è allenato molto bene in queste tre settimane ma dovrebbe partire dalla panchina per poi giocare uno spezzone di gara contro la capolista. Il Monza è in ritardo di 5 punti dalla vetta della classifica

Tre settimane dopo la sorprendente firma per il Monza, Mario Balotelli è pronto per il suo debutto nel campionato di Serie B. Christian Brocchi ha, infatti, diramato la lista dei convocati in vista del match dei biancorossi contro la Salernitana in programma mercoledì 30 dicembre alle 16, nella quale figura anche l'ex Inter, Milan, Liverpool e Brescia. E' probabile che SuperMario, stando alle parole di Brocch ("Si è allenato molto bene in queste settimane"), parta dalla panchina per poi giocare uno spezzone di quella che a Monza considerano una gara fondamentale verso l'obiettivo posto dalla società, ovvero la promozione in Serie A. Infatti, attualmente, il Monza è a -5 dalla vetta della classifica occupata proprio dalla Salernitana e, dunque, avrà la possibilità di accorciare significativamente il distacco in caso di successo.

Tornando a Balotelli, il neo attaccante biancorosso non gioca un match ufficiale praticamente da 10 mesi: ultima apparizzione lo scorso 9 marzo con la maglia del Brescia. L'ultima chiamata per Super Mario è arrivata: potrebbe essere davvero lui il valore aggiunto per portare il Monza in Serie A.