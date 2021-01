L'Empoli vince e resta in testa, si ferma il Monza

L'Empoli si conferma a Cosenza: 0-2 e primo posto in classifica. Finisce 0-0 il big match tra Lecce e Monza, 1-1 tra Venezia e Pisa. Ascoli, vittoria in rimonta per 2-1 contro la Reggina

Turno infrasettimanale in Serie B, il primo del 2021. Giornata che si è aperta con la vittoria dell'Empoli, che si conferma in vetta alla classifica grazie al successo per 0-2 a Cosenza: al San Vito decidono le reti di Olivieri su rigore e di Mancuso nel finale. Finisce in parità il big match tra Lecce e Monza, solo 0-0 al Via del Mare. Pareggio anche tra Venezia e Pisa, 1-1 con i padroni di casa che pareggiano con Svoboda nel finale il vantaggio ospite firmato da Marconi. Ha sognato il blitz esterno la Reggina, rimontata nel finale dall'Ascoli. Amaranto in vantaggio al 19' con Liotti, ma i bianconeri ribaltano tutto con le reti di Cangiano e Kragl nel recupero