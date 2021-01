Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale di Monaco

Silvio Berlusconi era ricoverato presso il Centro Cardiotoracico del Principato per sottoporsi a degli esami di routine, così come suggerito dal suo medico personale Alberto Zangrillo: dopo le dimissioni, il patron del Monza è tornato a casa della figlia Marina in Provenza

Il ricovero a Monaco

approfondimento

Berlusconi ricoverato: "Solo accertamenti"

Berlusconi era stato ricoverato lunedì 11 gennaio presso il Centro Cardiotoracico nel Principato di Monaco, per sottoporsi a degli esami di routine, così come suggerito dal suo medico personale Alberto Zangrillo. "Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti - aveva spiegato Berlusconi -. La mia attività prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento così difficile per il Paese".