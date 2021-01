Due gol nel giro di 4’ e il Chievo supera l’Entella penultimo in classifica, salendo momentaneamente al sesto posto dopo l'anticipo della 18.a giornata di Serie B. Finisce 2-1, grazie ai gol di Ciciretti al 49’ (bel tiro al volo) e De Luca al 53’, con Brunori che accorcia le distanze al 76’ e il portiere Russo che salva i suoi in più occasioni. I gialloblù si portano così a 27 punti, a -2 dalla Spal e a -3 dal Monza, ma con una partita in meno, scavalcando momentaneamente Venezia, Lecce e Frosinone.



Proprio il Frosinone di Nesta non riesce a operare il controsorpasso, fermato sullo 0-0 dal Vicenza e adesso in crisi: solo 3 punti nelle ultime 5 gare, frutto di 3 pareggi e due sconfitte, la squadra di Nesta non vince da un mese esatto (15 dicembre, 2-1 alla Reggiana).

CHIEVO-ENTELLA 2-1

49' Ciciretti (C), 53' M. De Luca (C), 76' Brunori (E)

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti (77' Di Noia), Obi (70' Bertagnoli), Viviani, Garritano; M. De Luca (70' Djordjevic), Margiotta (77' Fabbro). All. Aglietti

ENTELLA (4-3-1-2): Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, Pavic (62' Costa); Koutsoupias (77' Crimi), Brescianini, Settembrini (62' Nizzetto); Schenetti (62' Cardoselli); G. De Luca, Mancosu (46' Brunori). All. Vivarini

Ammoniti: Koutsoupias (E), Chiosa (E)

VICENZA-FROSINONE 0-0

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Cinelli; Giacomelli (79' Zonta); Meggiorini (70' Jallow), Gori (79' Marotta). All. Di Carlo

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Boloca (66' Maiello), Carraro, Kastanos, Beghetto; Parzyszek (55' Millico), Novakovich. All. Nesta



Ammoniti: Rigoni (V), Cappelletti (V), Zampano (F)