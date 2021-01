Salernitana al secondo posto, cade il Cittadella

Importante successo della Salernitana, che nella gara delle 16 batte il Pescara e si prende, almeno momentaneamente, il secondo posto in classifica. Complice anche la sconfitta del Cittadella, che nel derby veneto sul campo del Venezia perde 1-0. Vittoria importante per i ragazzi di Zanetti, che si portano a ridosso della zona play-off. In mezzo a tanti pareggi, emerge anche la vittoria della Reggiana per 2-1 sul Vicenza: successo fondamentale per la formazione emiliana, che con questi tre punti si allontana dalla penultima posizione in classifica. Rimane all'ultimo posto l'Ascoli, che però porta a casa un buon pareggio contro il Chievo e conquista il decimo punto in 5 partite della gestione Sottil. 0-0, così come Cosenza-Pordenone. Ultimo pareggio del sabato di Serie B è quello tra Frosinone e Reggina, con i padroni di casa che acciuffano il pari nel finale grazie al cucchiaio su calcio di rigore di Tabanelli. Attesa per i big match della domenica: in campo l'Empoli capolista, oltre a Lecce, Cremonese, Spal, Monza e Brescia.