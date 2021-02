Venezia ok, rallentano Chievo e Salernitana

Nella 21^ giornata di Serie B prezioso successo del Venezia a Frosinone. Salernitana e Chievo non vanno oltre l'1-1, il Cittadella contro il Brescia si rialza nel secondo tempo e, sotto di tre gol, agguanta il pari. Vittorie importanti per Cremonese e Reggina, pari tra Cosenza e Spal

Si accontentano di raccogliere un punto a testa Chievo e Salernitana, appaiate al secondo posto della classifica: nel match della 21^ giornata De Luca risponde a Tutino, finisce 1-1, l'Empoli (in vetta in solitario con 8 punti di vantaggio) ringrazia. Prosegue nella sua corsa nella zona alta della classifica il Venezia: seconda vittoria nelle ultime tre partite, a trascinare i veneti contro il Frosinone sono Forte e Di Mariano. Il Brescia crolla nella ripresa contro il Cittadella: avanti 3-0, i padroni di casa incassano la rimonta della squadra di Venturato, che resta così a un punto da Chievo e Salernitana. Pareggiano anche Cosenza e Spal, mentre la Reggina nell'arco di 7 minuti affonda il Pescara (sempre più ultimo in classifica, alla quarta sconfitta consecutiva) e la Cremonese vince in casa 2-1 contro il Pisa.