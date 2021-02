Nella 22^ giornata del campionato di Serie B, frenata della capolista che si fa raggiungere sul 2-2 dal Pescara ultimo in classifica. Accorcia in seconda posizione il Monza che vince nel finale a Vicenza. Successi per Pordenone e Venezia

Nel match sulla carta forse più semplice e forse anche più scontato del martedì della 22^ giornata del campionato di Serie B, la capolista Empoli compie un passo falso. Al Castellani, il Pescara, ultimo in classifica impone il pari ai toscani. I ragazzi di Dionisi ribaltano nella ripresa il vantaggio di Busellato con i gol di Ricci e La Mantia ma nel finale si fanno raggiungere da Machin, che prima sbaglia il rigore ma poi realizza sulla ribattuta. Pronto ad approfittare del mezzo passo falso dell'Empoli è stato il Monza che, con Balotelli entrato al 63' riesce a scardinare il fortino difensivo del Vicenza. Dany Mota e D’Alessandro (tra l'82' e l'85') trascinano i brianzoli alla vittoria in una gara tenuta aperta fino alla fine dal gol di Lanzafame per il Lanerossi. Vince il Pordenone sul campo della Spal con i gol di Butic, Ciurria e Zammarini (pareggio momentaneo emiliano di Paloschi) mentre frena, ad un passo dal traguardo, il Cittadella ripreso in pieno recupero dal Cosenza, a segno con capitan Corsi. Vince 3-1 il Venezia sulla Cremonese, mentre il Brescia acciuffa il pareggio a Lecce con la rete di Ayè a pochi istanti dal triplice fischio. Idem per la Salernitana che, sotto 2-0 a Pisa, trova il pareggio con le reti di Tutino e, nel recupero, con Casasola.

I risultati del martedì della 22^ giornata

Cittadella-Cosenza 1-1

4' Proia (CI), 91' Corsi (CO)

Empolli-Pescara 2-2

49' Busellato (P), 62' S. Ricci (E), 72' La Mantia (E), 79' Machin (P)

Vicenza-Monza 1-2

82' Mota (M), 85' D'Alessandro (M), 86' Lanzafame (V)

Lecce-Brescia 2-2

46' Rodriguez (L), 58' Bjoerkengren(L), 75' Bisoli (B), 93' Aye (B)

Pisa-Salernitana 2-2

53' Mazzitelli (P), 73' Marconi (P), 76' Tutino (S), 94' Casasola (S)

Spal-Pordenone 1-3

32' Butic (P), 41' Paloschi (S), 56' Ciurria (P), 91' Zammarini (P)

Venezia-Cremonese 3-1

33' aut. Bianchetti (V), 79' Forte (V), 90' rig. Ciofani (C), 93' Johnsen (V)

Ascoli-Frosinone ore 21