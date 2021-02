Serie B, pari Empoli. Colpi di Lecce e Venezia

Cinque le partite giocate nel sabato di Serie B per la 23^ giornata di campionato. Dopo il blitz del Pisa sul campo del Monza venerdì sera, uno 0-2 firmato da Palombi, la Salernitana non approfitta del ko dei brianzoli e non va oltre l'1-1 sul campo del Vicenza. Succede tutto nel finale al Menti: al vantaggio di Aya all'81' risponde due minuti dopo Giacomelli. La squadra di Castori ha però dei rimpianti, legati al calcio di rigore sbagliato da Tutino sullo 0-0. Granata al quarto pareggio di fila, quinti in classifica e agganciati dal Venezia, che passa per 2-0 a Pescara: apre l'autorete di Sorensen, chiude il colpo di testa di Modolo, con gli abruzzesi che falliscono anche un rigore con Ceter. Chi resta saldamente in vetta è l'Empoli: i toscani vanno in vantaggio al 72' sul campo della Spal con Mancuso ma incassano il pareggio sei minuti dopo con il calcio di rigore realizzato da Sebastiano Esposito. Sale in seconda posizione il Cittadella, che a Lignano Sabbiadoro batte il Pordenone per 1-0 con gol di Beretta e raggiunge Monza e Chievo a 39, al secondo posto. Torna alla vittoria dopo quattro gare senza successi il Lecce, che passa per 2-1 sul campo della Cremonese: gli uomini di Corini rimontano il vantaggio a freddo dei padroni di casa con Gaetano grazie all'autorete di Castagnetti e al quarto gol italiano (in 213 minuti giocati) di Pablo Rodriguez. Giallorossi che salgono a quota 35 mentre i lombardi restano quindicesimi a 23 punti. Il programma si completerà domenica con Virtus Entella-Frosinone, Reggiana-Ascoli e Brescia-Chievo. Lunedì sera è invece in programma il derby calabrese tra Cosenza e Reggina.