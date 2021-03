La Salernitana passa a Cremona, colpo della Spal

Vittoria e secondo posto per la Salernitana nella 27^ giornata di Serie B. La formazione di Fabrizio Castori vince per 1-0 in casa della Cremonese e centra il nono risultato utile consecutivo, salendo a tre punti dal primo posto occupato dall’Empoli. Stesso risultato anche per la Spal contro il Pescara: basta un gol su rigore di Valoti per interrompere una serie di otto partite senza vittorie. Il Frosinone vince in rimonta contro il Cosenza con i gol di Novakovich e Szyminski, mentre terminano 0-0 Virtus Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.