Lecce sempre più secondo, frenata Monza

La copertina nella 31esima giornata di Serie B è del Lecce. La squadra di Corini regola per 2-0 la Salernitana, terza in classifica, al via del Mare grazie ai gol di Pettinari e Maggio e consolidano la seconda posizione a -4 dalla capolista Empoli, rimasta a riposo forzato causa Covid (rinviata la partita contro la Cremonese). Il vantaggio dei giallorossi sui campani e sul Monza sale a 4 punti: la squadra di Brocchi non va oltre l'1-1 sul campo della Virtus Entella. Nonostante il distacco di 17 posizioni in classifica al fischio d'inizio, la formazione di Vivarini passa in vantaggio con Brunori Sandri su rigore al 53' e resta avanti fino all'88', minuto del pareggio di Scaglia. Sale in sesta posizione la Spal, che pareggia per 1-1 su campo del Chievo e scavalca il Cittadella, sconfitto per 1-0 da un Vicenza oggi decimo con 41 punti. Un gradino più su dei biancorossi di Domenico Di Carlo c'è il Brescia, che ne fa 4 al Pordenone: protagonista Ndoj, autore di una doppietta. Parte con un pareggio senza reti contro la Reggiana l'esperienza di Fabio Grosso sulla panchina del Frosinone. Blitz della Reggina a Venezia: 0-2 firmato da Di Chiara e Situm. In chiave salvezza vittorie casalinghe preziose del Cosenza, che supera per 2-1 l'Ascoli e porta a 4 i punti di vantaggio sui marchigiani terzultimi, e del Pescara penultimo, che batte per 3-1 il Pisa.