La Serie B si ferma fino al 1° maggio

L'assemblea della Lega di Serie B ha deciso per la sospensione immediata del campionato, per dare la priorità alle gare ancora da recuperare e permettere a tutte le squadre di prendere parte alle ultime 4 giornate con lo stesso numero di partite disputate. Ecco il nuovo calendario del campionato di Serie B

Il campionato di Serie B si ferma immediatamente per un paio di settimane e riprenderà nel fine settimana del primo maggio. La decisione è stata presa dalla Lega di B nell'assemblea svoltasi questa domenica pomeriggio. Questo per dare priorità alle gare ancora da recuperare a causa dei casi di positività al Covid che hanno visto coinvolte alcune squadre partecipanti e far sì che tutte si presentino alle ultime 4 giornate di campionato con lo stesso numero di gare disputate. L'ultimo caso riguarda il Pescara, alle prese con 8 positivi nel gruppo squadra e impossibilitato a scendere in campo nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella.