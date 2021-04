Serie B, playoff e playout: calendario e date

La stagione di Serie B sempre più nel vivo quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare. In attesa dei primi verdetti riguardanti promozioni e retrocessi, la Lega ha ufficializzato date e orari di playoff e playout. Se le prime due classificate accedono di diritto in Serie A, la terza squadra promossa sarà quella che vincerà i playoff; agli spareggi promozione accedono terza, quarta, quinta, sesta settima e ottava classificata al termine della stagione. Capitolo retrocessioni: le ultime tre in graduatoria retrocedono in Serie B, quartultima e quintultima si giocano la permanenza nella categoria attraverso i playout.