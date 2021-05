L'assemblea di Lega ha presentato la novità del prossimo campionato di Serie B, la Goal Line Camera. Sarà di supporto al VAR, per valutare ancor più attentamente le situazioni di gioco dubbie avvenute in prossimità della linea di porta. Il campionato di Serie B partirà il prossimo 21 agosto e tutte le partite saranno in esclusiva su Sky Sport

Il prossimo 21 agosto la Serie B ripartirà con un'importante novità: l'introduzione della Goal Line Camera . L'innovazione tecnologica è stata presentata dal presidente Balata e approvata nel corso dell'ultima assemblea di Lega. La Goal Line Camera andrà a integrarsi con la VAR , che è stata già introdotta in vista della prossima stagione, e sarà utilizzata per risolvere tutte le situazioni più difficili relative alla linea di porta. Questa sarà utile, ad esempio, per permettere agli arbitri di risolvere particolari dubbi relativi ai falli e ai fuorigioco nell'area di rigore. Si punta così a evitare il più possibile le polemiche e valutare ogni situazione sin nei minimi dettagli, grazie ai vari fotogrammi che saranno forniti da questa tecnologia.

Tutta la Serie B su Sky

Tutte le 380 partite stagionali di Serie B, più playoff e playout, tra il 2021 e il 2024 saranno visibili solo su Sky Sport, che ha acquisito i diritti di tutti i match del campionato. Sarà prevista una copertura eccezionale dell'intero torneo, con tutte le gare in esclusiva, oltre ad approfondimenti, rubriche e studi dedicati. Ci saranno ovviamente tutti gli aggiornamenti su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, oltre che sui profili ufficiali di Sky Sport sui social. Tutto lo spettacolo della Serie B, per i prossimi tre anni, sarà solo su Sky Sport e NOW. L'ultima assemblea di Lega ha previsto anche alcuni impegni nel corso delle festività natalizie: ci sarà il Boxing Day il 26 dicembre, oltre a un turno il 29 dicembre prima della sosta tra il 30 dicembre e il 14 gennaio. Il torneo, come detto, inizierà il 21 agosto e finirà il 6 maggio.