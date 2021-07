Il parere della Co.Vi.So.C (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) è arrivato, ed è negativo: il Chievo, dunque, al momento è fuori dal prossimo campionato di Serie B. Bocciata l'iscrizione del club veneto, che comunque ha immediatamente annunciato che farà ricorso attraverso un comunicato ufficiale: "In merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle ore 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22".



Dal momento del ricorso ci saranno 5 giorni di tempo per prenderlo in esame: se dovesse essere confermato il parere negativo della Co.Vi.So.C, il club ripescato in B sarebbe il Cosenza.