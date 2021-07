Serie B, il premio per il capocannoniere dedicato a Paolo Rossi

Paolo Rossi, capocannoniere della Serie B nella stagione 1976/77

La scelta della dedica del premio non è casuale. Fu proprio la Serie B a lanciare nel mondo dei grandi Paolo Rossi: dopo il debutto con la maglia della Juventus e qualche presenza in Serie A con quella del Como, Pablito fu preso dal Vicenza, allora in Serie B. Nella stagione 1976/77, Rossi vinse il premio di capocannoniere del campionato, realizzando 21 gol in 36 presenze con la maglia a strisce biancorosse. Numeri importanti che non gli valsero solo il premio individuale, ma anche la promozione della squadra in Serie A, dove Paolo Rossi continuò a segnare. Non si sarebbe più fermato. Dopo la scomparsa dello scorso inverno, la Lega Serie B ha così deciso di omaggiare l’attaccante nato a Prato e campione del mondo con l'Italia nell’82. Un ulteriore modo per spiegare ai giocatori di categoria come i grandi successi futuri partano sempre da lontano.