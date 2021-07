C'è grande attesa per l'inizio del prossimo campionato di Serie B. La stagione 2021/2022, tutta da seguire su Sky Sport (380 match ogni anno più play-off e play-out fino al 2024), si preannuncia avvincente tra ritorni romantici e una serrata lotta per conquistare uno dei tre piazzamenti che vale la promozione in Serie A. Sarà anche la prima volta in cui verrà utilizzata la tecnologia Var, ufficializzata tramite l'annuncio arrivato dal segretario generale della Figc Marco Brunelli durante il Consiglio Federale di martedì. Dopo che sul palco di Ferrara è stato svelato il calendario completo, la Lega di Serie B, in un comunicato, ha reso note anche date e orari relativi alle prime due giornate. A inaugurare la stagione, venerdì 20 agosto, sarà Frosinone-Parma in una sfida dal sapore amarcord per l'allenatore del club laziale Fabio Grosso e Gianluigi Buffon, tornato dove 26 anni fa debuttò in Serie A.