Pordenone, Rastelli è il nuovo allenatore

Contratto biennale per l'ex allenatore del Cagliari, che sostituisce l'esonerato Paci. Il Pordenone è stato eliminato dallo Spezia in Coppa Italia e ha perso le prime due sfide di campionato con Perugia e Spal

Il Pordenone ha ufficializzato l'ingaggio di Massimo Rastelli come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Massimo Paci. Ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2023. Rastelli nella scorsa stagione era subentrato alla Spal concludendo il campionato di serie B al settimo posto, a pari punti con Brescia e Chievo.

Nel suo curriculum spiccano le annate alla guida del Cagliari (vittoria della B 2016/2017 e brillante salvezza l'anno successivo in A), dell'Avellino (triennio con promozione in B e semifinale playoff) e della Cremonese (sempre in B).

Il Pordenone ha perso le prime tre partite stagionali: 3-1 con lo Spezia in Coppa Italia, 1-0 e 5-0 rispettivamente con Perugia e Spal in campionato.