Serie B: il programma della prossima giornata

La quinta giornata di Serie B comincia lunedì sera con la nuova sfida tra due allenatori campioni del mondo, Grosso e Inzaghi, in Frosinone-Brescia. Il turno si chiuderà mercoledì con Cremonese-Perugia. Martedì spicca Pisa-Monza all'Arena Garibaldi. Ecco tutto il programma con date, orari e dove vedere le partite su Sky Sport

Concluso il quarto turno, la Serie B volge lo sguardo alla quinta giornata che si disputerà infrasettimanalmente. Da lunedì a mercoledì andranno in scena tutte e dieci le partite (e tutte visibili in diretta su Sky). Spicca il big match tra Pisa e Monza: i toscani sono a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate e martedì sera ospiteranno l'ambizioso Monza di Stroppa che ha raccolto sei punti ed è ancorato a metà classifica. La giornata però si aprirà con Frosinone-Brescia: sarà di nuovo sfida tra due allenatori campioni del mondo. Grosso sfiderà Pippo Inzaghi per un match già importantissimo ai fini della classifica ai piani alti. Da seguire con particolare attenzione anche Benevento-Cittadella e Crotone-Lecce, mentre il Parma di Maresca sarà ospite della Ternana di Lucarelli.