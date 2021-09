4/4

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Acampora (46' Tello), Calò (59' Viviani), Ionita; Insigne (66' Moncini), Sau (46' Lapadula), Improta (22' Elia). Allenatore: Caserta



CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare (56' Perticone), Adorni, Benedetti; Vita, Danzi (78' Pavan), Branca (78' D'Urso); Antonucci (67' Baldini); Tavernelli (55' Cuppone), Okwonkwo. Allenatore: Gorini



Ammoniti: Acampora (B), Danzi (C), Okwonkwo (C), Antonucci (C), Benedetti (C), Pavan (C).