Sorride la Ternana, che centra la prima vittoria di questo campionato contro un Parma che adesso si può definire in leggera crisi. Il 3-1 maturato al Liberati è infatti la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Enzo Maresca, dopo il ko interno contro la Cremonese dell'ultimo turno. Poche emozioni nel primo tempo, con la Ternana che tiene in mano il pallino del gioco e soprattutto non corre neanche un pericolo dalle parti di Iannarilli. Preludio a un secondo tempo dove di emozioni ce ne saranno eccome. A partire dal minuto 66, quando Sorensen prende l'ascensore e sul corner battuto da Partipilo porta meritatamente in vantaggio i padroni di casa. Ternana che insiste e trova il raddoppio con Defendi, che trafigge Buffon, subentrato nella ripresa all'infortunato Colombi. A nulla serve il primo gol con la maglia del Parma del classe 2000 Benedyczak, ci pensa Falletti a tre minuti dalla fine a richiudere il match e fissare il risultato sul definitivo 3-1.