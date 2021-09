A segno nell'ultimo turno contro il Vicenza, Federico Viviani si conferma un cecchino da palla inattiva. Ben 14 gol segnati da fermo in carriera per il centrocampista della Spal, punizioni realizzate dalla Serie B alla A con 6 maglie diverse dalla stagione 2012/13. Come si posiziona tra gli specialisti in Europa a partire da quell'anno? Quattro gli italiani presenti. Ecco la classifica (dati Opta)