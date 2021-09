Serie B, il calendario e le gare della 6^ giornata

Un weekend all’insegna delle emozioni della Serie B, che torna protagonista con la sesta giornata di campionato. Si parte sabato con 6 gare in programma: alle 14 sfida ad alta quota tra l’Ascoli, secondo, e il Brescia, terzo in classifica; allo stesso orario anche Cittadella-Lecce, Como-Benevento e Monza-Pordenone. Alle 16.15 al Granillo si affrontano due delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato, Reggina e Frosinone; alle 18.30 derby calabrese tra Cosenza e Crotone. Si passa poi a domenica, con il Perugia che affronta l’Alessandria (ancora a zero punti) alle 14. Alle 16.15 uno dei big match di giornata, quello tra il Parma e il Pisa capolista a punteggio pieno. Alle 20.30 le due gare che completano la 6^ giornata: Vicenza (esordio in panchina per il nuovo allenatore Brocchi)-Cremonese e Ternana-Spal.