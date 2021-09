Gol ed emozioni nelle gare della 6^ giornata di Serie B. Grande rimonta del Brescia, che vince sul campo dell'Ascoli dopo essere stato sotto di due gol: per la squadra di Inzaghi sorpasso e secondo posto. Seconda vittoria stagionale per il Monza, che batte il Pordenone ancora fermo a 1 punto. Successo esterno del Lecce contro il Cittadella, frena il Benevento che in dieci non va oltre il pari a Como

