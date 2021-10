Serie B, il calendario della settima giornata

La Serie B torna nel vivo con la settima giornata di campionato. Ad aprire il programma del turno, l'ultimo prima della pausa per le nazionali, l'anticipo tra Lecce e Monza al Via del Mare. Poi un sabato ricco di appuntamenti con ben sei partite e dodici squadre in campo. In contemporeanea alle 14 giocano Frosinone-Cittadella, Crotone-Ascoli, Cremonese-Ternana e Alessandria-Cosenza. Alle 18.15, invece, tocca al Pisa capolista ospitare la Reggina, una delle quattro squadre imbattute insieme ai toscani, il Frosinone e il Brescia, che apre le sfide della domenica contro il Como. In mezzo, sabato alle 18, l'attesa sfida tra Parma e Spal, pronte a riscattare un avvio di stagione a rilento. Il turno si chiude con gli appuntamenti domenicali tra Pordenone e L.R. Vicenza alle 16.15 e il posticipo serale tra Benevento e Perugia, separate in classifica da soli due punti.