Serie B, il programma della nona giornata

La Serie B torna in campo per la nona giornata di campionato. Un weekend, in diretta su canali di Sky Sport, che si aprirà al "Moccagatta" di Alessandria dove la squadra di Moreno Longo affronterà il Crotone, reduce dalla prima vittoria stagionale nel match contro il Pisa. Sabato sono poi in programma sei partite: alle 14.00 spazio a Monza-Cittadella, Lecce-Perugia, Benevento-Cosenza e Ternana-Vicenza. Alle ore 16.15 il Frosinone, che non vince in campionato dal 17 settembre, ospiterà l'Ascoli, ancora imbattuto in trasferta. Alle 18.30, invece, il derby lombardo tra Brescia e Cremonese. Domenica, infine, le ultime tre sfide. Alle 14.00 la capolista Pisa riceverà il Pordenone, alle 16.15 il Parma (reduce da 5 partite senza vittorie) farà visita alla Reggina, mentre a chiudere il turno sarà Spal-Como alle ore 20.30.