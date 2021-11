Serie B, il calendario della 14^ giornata

Quattordicesima giornata di Serie B tutta da vivere, con lo scontro al vertice tra Brescia e Pisa. Le due formazioni in testa al campionato si affronteranno infatti sabato alle ore 16.15, in quello che sarà il piatto forte di questo turno di Serie B. Programma che inizierà però dal venerdì, con la sfida alle ore 18 tra due deluse del campionato come Crotone e Vicenza, e alle 20.30 con il Lecce che cercherà di approfittare dello scontro al vertice contro la Ternana in casa. Sarà anche la giornata dell'esordio di Beppe Iachini sulla panchina del Parma, nel posticipo della domenica sera alle ore 20.30 sul campo del Como. Ecco il programma della 14^giornata di Serie B, che verrà integralmente trasmessa sui canali Sky Sport.